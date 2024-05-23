Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев.

«Уважаемые жители! По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет», — написал он в Telegram-канале.

Нуриев отметил, что на месте ЧП уже работают оперативные службы и МЧС. Он заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз мирным жителям нет.

В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое в Нижнекамске. Предположительно, на кадры попал пролет дрона.