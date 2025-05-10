Беспилотник с проводом нашли в Троицком округе Москвы

Источник 360.ru: упавший дрон нашли рядом с московским поселком Рассудово

Бесхозный беспилотник роторного типа с торчащим проводом нашли в лесу рядом с поселком Рассудово в Троицком округе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что расстояние от жилого сектора до беспилотника составляет всего 500 метров. На место уже прибыли сотрудники силовых структур, которые оцепили территорию.

Официального подтверждения информации пока нет.

Москва и Московская область на этой неделе пережили массированные налеты украинских беспилотников, которые сбивали дежурные средства противовоздушной обороны.

Из-за угроз Росавиация несколько раз вводила ограничения на работу аэропортов столичного авиаузла. Все находящиеся на подлете к столице самолеты отправили на запасные воздушные гавани.