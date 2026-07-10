Беременная женщина упала с седьмого этажа во Владивостоке и почти не пострадала

Женщина со сроком беременности 30 недель упала с седьмого этажа во Владивостоке и почти не пострадала. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края.

Ночью 28-летней жительнице Владивостока не спалось и она решила помыть окна. Не рассчитав свои силы, она выпала с 7 этажа.

Растущее рядом дерево смягчило падение. Девушка упала на землю на спину. В 2:37 поступил вызов в скорую помощь, через девять минут медики прибыли, готовые реанимировать пострадавшую.

Однако обследование показало, что у пациентки нет ни одного перелома, внутренние органы и плод в полном порядке. Она отделалась множественными ушибами мягких тканей.

Ранее в Красноярском крае четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее доставили в больницу.