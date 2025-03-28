Неизвестный хищник загрыз мужчину в Индии

Мужчина стал жертвой нападения неизвестного хищника в лесном массиве в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщило издание DT Next .

В Департаменте лесного хозяйства сообщили, что 38-летний М. Кендхар Куттан был убит неизвестным животным. Мужчина отправился в лес в среду, 26 марта, чтобы найти сбежавший скот. После того, как он не вернулся домой, его родственники стали его искать, но ничего не нашли.

«Они возобновили поиски в четверг утром и были шокированы, обнаружив его частично разложившееся тело в лесу», — рассказал сотрудник лесного департамента.

Тело мужчины было частично съедено. Сотрудники департамента не смогли определить, какое именно животное напало на Куттана. Только предположили, что это мог быть тигр или леопард.

Останки погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу в государственную больницу.

За последние две недели это уже второй подобный случай. До этого в этом же районе погибла женщина, собирающая чайные листья. Она также была убита неизвестным хищником.

Ранее в Индии тигры растерзали паломника.