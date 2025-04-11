В Балашихе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания

Водитель маршрутного такси в Балашихе избил одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Московской области.

По предварительный данным, потасовка произошла 7 апреля. Мужчина, ехавший в маршрутке, сделал замечание водителю. Тот пришел в ярость из-за услышанного и несколько раз ударил пассажира.

Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также других участников конфликта.

Ранее пьяный мужчина избил сотрудника службы безопасности на станции метро «Пыхтино» в Москве. Пассажир возмутился из-за просьбы работника метрополитена пройти через другой выход на станции.