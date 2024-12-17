Пятна мазута обнаружили после ЧП с танкерами у берегов Крыма

ТАСС: после ЧП с танкерами рядом с Крымом нашли пятна мазута площадью 100 кв. м

Спутниковый мониторинг обнаружил пятна мазута общей площадью около 100 квадратных метров, разлившиеся после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», юго-восточнее места происшествия. Об этом ТАСС рассказал завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По его словам, выявили несколько пятен, но пока нельзя точно сказать — это новые пятна или фрагменты, отделившиеся от уже обнаруженных трех тысяч тонн мазута.

Специалист добавил, что облачность над районом наблюдений мешает получить дополнительные данные о ранее выявленной мазутной массе.

Станичный пояснил, что мазут представляет собой суспензию, движения которой на берегу не ожидается. Нефтепродукты пока на побережье Керченского пролива со стороны Краснодарского края не вынесло.

«Может быть, обратным течением от берега отбило», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что береговая линия не была загрязнена нефтепродуктами с потерпевших крушение танкеров.