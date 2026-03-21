На трассе «Ростов — Таганрог» загорелся бензовоз. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Это произошло на 33-м километре дороги, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Ростовской области. По предварительным данным, машина вспыхнула после ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. В полиции уточнили, что все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают.

В ведомстве водителей просят быть внимательнее на дороге, соблюдать скорость и держать дистанцию. Прокуратура организовала проверку после ДТП с бензовозом и легковыми автомобилями в Ростовской области.

Ранее один человек погиб от огня после ДТП в Волховском районе Ленинградской области. Авария произошла на 104-м километре трассы «Кола».