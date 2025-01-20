Бензовоз с дизтопливом опрокинулся в Приморском крае

На кольцевой автодороге в Приморском крае опрокинулся бензовоз, перевозивший дизтопливо. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла на кольце 6-го километра автодороги Михайловка — Уссурийск. Мужчина за рулем бензовоза не справился с управлением.

В результате большегруз с нефтепродуктами опрокинулся, и разлилось дизельное топливо. По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, в ёмкости находилось 12 кубических метров дизтоплива, а после аварии из них на дорогу попало примерно восемь.

В результате ДТП никто не пострадал. У водителя бензовоза состояния опьянения не зафиксировали.

«Ведомство проконтролирует обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба», — добавили в прокуратуре.

Ранее подмосковные специалисты устранили 17 коммунальных аварий в Донецкой Народной Республике за неделю.