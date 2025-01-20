Подмосковные специалисты устранили 17 коммунальных аварий в ДНР за неделю

Бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» помогают поддерживать работу сетей в Новоазовском округе в ДНР. На прошлой неделе специалисты ликвидировали еще 17 технологических инцидентов.

За неделю подмосковные коммунальщики устранили семь нарушений на водопроводных сетях и еще 10 — в системе канализации.

«За 2024 год специалистами „КС МО“ в Новоазовском муниципальном округе устранено 673 технологических инцидента. Проведен капитальный ремонт водопроводной насосной станции, шести КНС, в том числе с заменой трех из них на блочно-модульные. Выполнен монтаж трансформаторных подстанций, восстановлено два водозаборных узла», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Коммунальные системы Московской области» продолжают капитальный ремонт инфраструктуры Новоазовского округа.