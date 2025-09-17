Белгородский чиновник вымогал у жителей деньги в обмен на помощь с авто

Shot: замглавы белгородского села вымогал у жителей деньги за помощь с авто

Замглавы села в Белгородской области вымогал деньги у местных жителей, обещая помочь с ремонтом автомобилей, поврежденных от ударов ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Задержан заместитель главы села Головчино в Грайворонском районе Константин Анпилов. Чиновник утверждал, что готов ускорить процесс получения выплат, которые положены местным жителям за поврежденное от атак Украины имущество», — рассказал источник канала.

Он предложил одному из пострадавших «помощь» за 25 тысяч рублей, хотя не имел на это права.

Анпилова задержали 18 августа. Сегодня против него завели уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Анпилову может грозить до шести лет колонии.

Ранее суд приговорил сына экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшего зампреда мордовского правительства Алексея Меркушкина, к семи годам колонии. Бывшего чиновника осудили за преступления по трем статьям: мошенничество, дача взятки и организация злоупотребления полномочиями.