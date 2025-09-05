Сына экс-главы Мордовии приговорили к тюремному сроку за взятки и мошенничество

Суд назначил семь лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшему зампредседателя мордовского правительства Алексею Меркушкину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Экс-чиновника осудили за преступления по трем статьям: мошенничество, дача взятки и организация злоупотребления полномочиями.

Также подсудимому назначили штраф на сумму более 152 миллионов рублей.

В мае 2021 года Меркушкина задержали в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы. Бывшего чиновника заподозрили в коррупции, а позже он стал фигурантом еще одного уголовного дела. Следствие установило, что он был причастен к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

Ранее к тюремному сроку приговорили бывшего мэра Тулуна. Экс-градоначальника признали виновным в халатности, превышении должностных полномочий и растрате.