Белая акула преследовала лодку рыбака у берегов Сахалина

Белые акулы стали охотиться за уголовом российских рыбаков. Очередной такой случай произошел накануне в Невельском районе Сахалина, сообщил Telegram-канал «Лента дня» .

Рыбак запечатлел на видео кружащую у его лодки хищницу. По словам мужчины, акула утащила пойманного им тунца, а после этого на протяжении длительного времени преследовала судно.

Подобные случаи участились у берегов Сахалина в последнее время. По некоторым данным, это связано с аномальным потеплением воды в омывающих остров морях.

Ранее стало известно, что во Французской Полинезии акула напала на семилетнего мальчика. Хищница откусила ребенку ногу и часть руки.