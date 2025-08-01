Белая акула преследовала лодку рыбака у берегов Сахалина
Белые акулы стали охотиться за уголовом российских рыбаков. Очередной такой случай произошел накануне в Невельском районе Сахалина, сообщил Telegram-канал «Лента дня».
Рыбак запечатлел на видео кружащую у его лодки хищницу. По словам мужчины, акула утащила пойманного им тунца, а после этого на протяжении длительного времени преследовала судно.
Подобные случаи участились у берегов Сахалина в последнее время. По некоторым данным, это связано с аномальным потеплением воды в омывающих остров морях.
Ранее стало известно, что во Французской Полинезии акула напала на семилетнего мальчика. Хищница откусила ребенку ногу и часть руки.
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