Акула откусила ногу и часть руки 7-летнему мальчику

Во Французской Полинезии акула напала на семилетнего мальчика. Животное укусило ребенка за руку и ногу, сообщило Agence France-Presse .

По данным агентства, около 10 детей играли и прыгали в воду в заливе Тайохаэ на острове Нука-Хива, когда акула укусила одного из них. Хищница нанесла ребенку множественные раны, оторвав ему одну ногу чуть ниже колена, а также повредив правое предплечье и левую руку. Друзья мальчика не пострадали.

Ребенка отправили в островную больницу, а затем перевезли в больничный центр Французской Полинезии на Таити.

«Мне 35 лет, и я вижу такое впервые. Это были длинные и глубокие раны», — рассказал один из спасателей.

Мужчина предположил, что акула могла появиться в этом районе из-за рыбаков, которые выбрасывали свой улов в воду. Он добавил, что в этих водах много акул, в частности, черноперых, лимонных и акул-молотов. В целом там обитает более 30 видом таких животных.

Ранее музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что во время одного из погружений на его жену напала тигровая акула длиной 3,5 метра.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.