«Бегом бежишь, чтобы не нюхать»: дворники во Владивостоке мстят УК за задержку зарплаты

Дворники из Владивостока засорили подъезд из-за того, что им не платят за работу

Дворники решили отомстить одной из управляющих компаний Владивостока за задержки зарплаты и превратили жизнь в одном из подъездов в ад. Подробности рассказал 360.ru местный житель Александр.

Он рассказал, что в подъезде образовались горы мусора, которые никто не убирает. Один из дворников специально разлил какую-то жидкость и заявил, что это ртуть. Кроме того, в какой-то момент сломался лифт.

«Бабушки и дедушки на девятый этаж подняться не могут с сумками из магазина. Он уже не работает фиг знает сколько. Вонища стоит в подъезде вообще дикая, просто бегом бежишь, чтобы не нюхать», — заявил Александр.

Он добавил, что управляющая компания не спешит решать проблему — по слухам, ее руководитель попал под следствие за взятки.

Ранее жильцы комплекса «Зиларт» пожаловались на бесконечные киносъемки во дворе, из-за которых они порой не могут даже выйти на улицу.