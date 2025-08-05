«Поднадоели». Жители комплекса «Зиларт» пожаловались на бесконечные съемки под окнами

Жители комплекса «Зиларт» в столице пожаловались на вечные съемки фильмов и рекламных роликов у них под окнами. Об этом москвичи рассказали 360.ru.

По их словам, раньше управляющая компания согласовывала этот вопрос, но сейчас киношники снимают что и когда хотят, занимая парковки, не пуская людей в дома и не выпуская их на улицу.

«А вы попробуйте пожить на съемочной площадке. Вот я сейчас захотел поесть дыню. А зайти в магазин напротив дома, чтобы ее купить, не могу — прохода нет к нему, идет съемка. Мне это, как и жителям, как-то мешает», — рассказал один из жителей.

Сосед согласился с мужчиной.

«Поднадоели они, мягко говоря», — сказал он.

Ранее председатель совета дома на 2-й Парковой улице в Измайлове повздорил с режиссером Гузэлью Киреевой, которая вела во дворе съемки очередного сериала.