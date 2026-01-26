Бегавшую за сноубордистом в Домбае собаку выдали за волка

Приехавший на горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии сноубордист снял на видео преследовавшего его волка во время спуска. Кадры погони опубликовал телеграм-канал «112» .

Авторы публикации заявили, что преследовавший туриста хищник не догнал потенциальную добычу.

В пресс-службе канатных дорог Домбая изданию «Подъем» заявили, что волков на горнолыжном курорте никогда не было. Там подчеркнули, что за сноубордистом бежала собака, у которой есть хозяин.

«Волки на горнолыжных трассах Домбая не появляются», — подчеркнули в организации.

В начале июля прошлого года сотрудники ГИБДД Башкирии включенными на служебной машине сиренами выгнали пришедшего на улицы города Межгорья дикого волка. Правоохранители преследовали животное на машине до самого леса.