Бегавшего по путям в метро пьяного москвича арестовали на пять суток

Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, который на станции метро «Чистые пруды» в Москве спустился на пути и побежал в туннель. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по столице.

Правоохранители установили, что нарушителем оказался 23-летний приезжий из Кемеровской области. Мужчина спрыгнул на пути и побежал по туннелю в сторону станции «Красные ворота». Сотрудники постовой службы оперативно задержали его.

У задержанного обнаружили резаную травму руки из-за осколков разбитой стеклянной бутылки, его отвезли в медицинское учреждение. Также установили, что до этого мужчина тоже спрыгивал на железнодорожное полотно на станции «Тургеневская», его поднял на платформу машинист поезда. Суд назначил приезжему административный арест на пять суток.

В июле в Москве женщина столкнула пьяного мужчину на рельсы с платформы метро. Против нее составили протокол о мелком хулиганстве.