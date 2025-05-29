«Бедная даже расплакалась». Собаку-маугли из Брянской области освободили из заточения

В Брянской области Волонтеры освободили собаку-маугли, жившую под плитой 3 года

В Дятькове Брянской области спасли собаку, которая провела три года в яме после падения туда во время ремонтных работ. Об этом РЕН ТВ сообщила волонтер, которая участвовала в операции по освобождению животного.

По ее словам, собака испытала сильный стресс и сейчас находится в состоянии сильного испуга. Животное не могло самостоятельно выбраться, поскольку попало в яму еще щенком.

«Бедная даже расплакалась. Плакали все, когда увидели ее слезы», — рассказала волонтер.

Она уточнила, что собака выжила, несмотря на тяжелые условия. Сейчас за ее состоянием следят специалисты.

Будучи еще щенком, собака случайно оказалась в яме, которую строители, не заметив щенка, накрытой плитой. Три года четвероногого кормила местная пенсионерка. А попав в больницу, попросила присмотреть за собакой волонтеров.