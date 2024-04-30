Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту гибели пятилетнего мальчика в КЧР | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 18:58 Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту гибели пятилетнего мальчика в КЧР Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка в КЧР Freepik

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту смерти пятилетнего мальчика в Карачаево-Черкесской Республике, сообщила пресс-служба СК России. На ребенка упало дерево на проезжей части.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике [Николаю] Щепкину доложить о ходе проверки», — информировали в пресс-службе.

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Сухое дерево рухнуло на ребенка, стоявшего вместе с семьей возле автомобиля в поселке Домбай у реки Муруджу 29 апреля. Мальчик получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Следователи начали процессуальную проверку. Ее ход и результаты проконтролирует прокуратура Карачаевского района в КЧР.

Ранее, 21 апреля, верхушка дерева рухнула на двухлетнюю девочку в Красногорске на детской площадке в парке «Ивановские пруды». Она получила черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.