Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти девочки в больнице в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти 16-летней девочки в саратовской больнице после жалобы ее матери на неполное и затяжное расследование. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем Telegram-канале .

В Информационный центр СК РФ обратилась мать девушки, которая умерла в ходе плановой операции в одной из больниц Саратова в сентябре 2023 года. По мнению матери, ее дочь погибла, потому что врачи выбрали неверную тактику лечения. Также она считает, что расследование дела затягивается и является неполным.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину доложить «о причинах допущенной по уголовному делу волокиты».

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в центре.

До этого в Росздравнадзоре сообщал, что проверяют информацию о гибели девушки во время операции якобы из-за отсутствия крови для переливания.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки после нападения бездомных собак на трех детей в Курской области.