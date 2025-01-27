Бастрыкину доложат о ходе проверки после нападения собак на детей под Курском

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки после нападения собак на детей в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
«Глава ведомства поручил <…> представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — заявили в СК.
Ранее в Следкоме по Курской области сообщили, что в январе на троих детей в регионе напали бездомные собаки. Пострадавшие в этот момент гуляли на улице. После этого правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о халатности.
Несколько дней назад стая бродячих собак напала на женщину около мусорного полигона под Новосибирском. Пострадавшая скончалась на месте из-за множества укусов. После случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка установят ответственных за отлов бездомных животных.
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