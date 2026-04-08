Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже Героя России в Кузбассе

Уголовное дело возбудили после исчезновения участника специальной военной операции Героя России Алексея Асылханова в Югре. Ход расследования взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило региональное управление ведомства.

По данным следствия, мужчина ушел из дома 3 апреля, после чего перестал выходить на связь. Его местонахождение до сих пор не установили.

Следователи уже осмотрели дом пропавшего и допросили свидетелей. Они продолжают искать мужчину и выяснять обстоятельства его исчезновения.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Курочкину доложить о ходе расследования и уже установленных данных. Процесс поставили на контроль в центральном аппарате СК.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил Алексею Асылханову медаль «Золотая Звезда» и присвоил звание Героя России. Награду он получил за действия в зоне СВО.