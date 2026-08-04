Бастрыкин потребовал доклад после гибели женщины в нижегородской частной клинике

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели женщины после операции в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

О некачественных медицинских услугах рассказали в эфире регионального телеканала. В программе упомянули случай жительницы Арзамаса: женщина скончалась спустя несколько дней после операции на глаз. В поликлинику ее направили из госбольницы. Семья погибшей считает, что виновники могут избежать наказания.

Следователи СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году жительница Москвы дошла до прокуратуры из-за некачественной пластики. Девушка утверждала, что из-за операции у нее на теле осталось много страшных шрамов.