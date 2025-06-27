Сегодня 16:42 Изуродованное тело вместо красоты. Москвичка сделала пластику и осталась с жуткими шрамами Адвокат Ярахмедович: московский пластический хирург изуродовал пациентку 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Жительница Москвы обратилась в прокуратуру из-за тяжелых последствий пластической операции. В ситуации разбирался 360.ru.

Рискнула сделать операцию Девушка утверждает, что ей некачественно сделали пластику груди, живота и подтяжку после родов, в результате на теле осталось множество жутких шрамов, рассказал 360.ru адвокат Саид Ярахмедович. По словам юриста, пациентка отдала врачу 1,3 миллиона рублей, но в итоге чуть не погибла. Он заявил, что хирург пренебрег тем фактом, что у клиентки был критически низкий уровень гемоглобина.

Операция, требующая двухэтапного подхода, была выполнена единым комплексом, к тому же, с грубыми нарушениями техники, что ставит под сомнение ее целесообразность Саид Ярахмедович Адвокат

Спустя год после хирургического вмешательства девушка продолжает восстанавливаться, а огромные шрамы в области груди и живота мешают личной жизни и пугают окружающих. Адвокат рассказал, что москвичка обратилась в клинику в июле 2024 года, а операцию перенесла в августе. Женщина перевела хирургу 90 тысяч рублей в качестве аванса. Ознакомившись с негативными отзывами, она потребовала деньги обратно и передумала делать операцию, но ей отказались возвращать оплату. Тогда девушка все-таки согласилась лечь под нож. «Чтобы не потерять эти 90 тысяч и, надеясь на удачу, она согласилась на операцию. Но удача ей не улыбнулась», — отметил юрист.

Фото: 360.ru

Хирург опроверг обвинения Адвокат уточнил, что связывался с клиникой, но та отказалась компенсировать ущерб и вину не признает. «Ситуация двоякая: в клинике данный доктор не числится как специалист. <… > Получается, врач незаконно снимал операционную комнату», — добавил Ярахмедович. Чтобы прояснить ситуацию, 360.ru связался с хирургом, который проводил операцию. «Смотрите, к нам данная пациентка с претензией официальной не обращалась. То, что идет, больше похоже на пиар-акцию адвоката или самой девушки. Претензии как таковой к нам нет, да и быть ее не может», — сообщил врач. Он назвал клеветой слова пациентки о проведении некачественной операции. «Мы сейчас подаем в суд уже официально, потому что это клевета на нас и на клинику. Я ничего больше не могу сказать, потому что я связан врачебной тайно», — подчеркнул врач. Он добавил, что хирургическое вмешательство прошло не просто нормально, а «отлично». В клинике, где проводилась операция, 360.ru отказались комментировать ситуацию и бросили трубку.