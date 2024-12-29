Бастрыкин потребовал доклад об избиении курьером женщины в Мытищах
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела с избиением женщины в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
В СМИ появилась информация о том, что в Мытищах курьер службы доставки избил женщину на улице после словесной перепалки. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СК.
Полицейские задержали курьера. Во время ссоры женщина ударила курьера ладонью по щеке. В ответ мужчина в форменной голубой куртке несколько раз ударил ее кулаками по лицу.
Ранее житель Подмосковья жестоко избил свою 69-летнюю мать. Мужчина срывал с люстры плафоны и кидал их в женщину. Затем он сорвал со стены кухонный шкаф и швырнул его в голову матери.
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