Житель Подмосковья пытался убить свою мать плафонами от люстры и кухонным шкафом

Житель поселка Селятино в Наро-Фоминском районе Подмосковья жестоко избил свою 69-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, вечером 10 сентября 35-летний мужчина находился на кухне со своей мамой. Между ними завязался конфликт.

В процессе сын начал срывать с люстры плафоны и кидать их в женщину. Когда плафоны кончились, сорвал со стены кухонный шкаф и кинул его в голову матери.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину он признал лишь частично.

«Суд с учетом позиции Наро-Фоминской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января 2025 года», — добавили в ведомстве.

Ранее в частном доме в Тверской области нашли тела четверых детей. Троих мальчиков и годовалую девочку, по предварительным данным, убил их отец — уроженец Таджикистана, имеющий гражданство России. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью.