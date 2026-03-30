Бастрыкин поручил установить детали атаки на Русский дом в Праге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести расследование атаки на Русский дом в Праге, а также дать правовую оценку действиям всех причастных. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Глава СК России поручил дать правовую оценку неправомерным действиям против российского культурно-просветительского центра в Чехии», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появились новости о том, что неизвестные забросали здание Русского дома в Праге бутылками с зажигательной смесью.

МИД России вызвал посла Чехии в Москве после нападения на Русский дом в Праге. От чешской стороны потребовали провести оперативное и компетентное расследование преступления, найти и наказать виновных.