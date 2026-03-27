МИД вызвал посла Чехии в Москве после нападения на «Русский дом» в Праге

МИД России выразил протест послу Чехии после нападения на «Русский дом» в Праге

Вызванный в МИД посол Чехии в Москве Даниэл Коштовал получил решительный протест после нападения на Российский центр науки и культуры в Праге. Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД .

Она напомнила, что в минувший четверг, 26 марта, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Российского центра науки и культуры в чешской столице.

«Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге», — заявила Захарова.

Об атаке неизвестных на здание Российского центра науки и культуры в столице Чехии сообщил глава организации Игорь Гриенко. Он подчеркнул, что злоумышленники бросили шесть бутылок с зажигательной смесью в окна библиотеки.