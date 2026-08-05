Бастрыкин поручил представить ему доклад о нападении на семью в Балашихе
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования хулиганских действий в отношении семьи с ребенком в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В январе мужчина ворвался в квартиру к соседской семье, избил молодого человека и распылил перцовый баллончик в сторону его супруги и годовалого ребенка. В результате грудничок получил ожоги лица и тела, а его родители — травмы.
Первоначально СК возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища и хулиганстве. Прокурор данное решение отменил. После этого возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью мужчины.
«Семья не согласна с решением надзорного органа, обжалует его, настаивая на более строгой правовой оценке нападения», — отметили в пресс-службе.
Сейчас СК повторно возбудил дело о нарушении неприкосновенности жилища и хулиганстве. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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