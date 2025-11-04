Баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Ершова избили в ночном клубе
Форвард столичного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов попал в больницу с черепно-мозговой травмой головы после избиения в ночном клубе. Об этом сообщили в Telegram-канале баскетбольного клуба ЦСКА.
Баскетболиста доставили в ЦРБ города Раменское. Его состояние оценивается как тяжелое. В клубе отметили, что его представители находятся на связи с родителями Ершова и врачами.
«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента. Володя, держись, мы с тобой!» — говорится в сообщении.
Ершов выступает за клуб с 2025 года, ему 18 лет.
Ранее в Екатеринбурге во время хоккейного матча скончался 39-летний игрок клуба «Автопапы» Александр Красовский.