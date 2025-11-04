В Екатеринбурге во время матча умер 39-летний хоккеист Красовский

Игрок клуба «Автопапы» Александр Красовский скончался во время хоккейного матча в Екатеринбурге. Ему было 39 лет, сообщило местное издание E1.RU .

Хоккеисту стало плохо незадолго до окончания игры «Автопап» с «Уральскими волками». Встреча команд проходила на ледовой арене «Локомотив».

Примерно через 10 минут после финала Александр потерял сознание. За его жизнь боролись дежурный врач на игре и фельдшеры скорой.

Через 40 минут реанимационных действий у спортсмена окончательно пропал пульс. По данным издания, у игрока остановилось сердце. Сокомандники Красовского отметили, что, по неподтвержденным данным, семь лет назад он перенес инфаркт.

У хоккеиста остались жена и двое детей.