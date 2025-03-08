Башкирский учитель объяснил, почему показал порно семиклассникам

Baza: учитель из Башкирии, смотревший порно на уроке, объяснил это случайностью

Башкирский учитель, который смотрел фильм для взрослых на уроке, объяснил это случайностью. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Как рассказал сам преподаватель, он пытался открыть электронный журнал, однако вместо журнала по ссылке открылся порнографический ролик.

Коллеги педагога встали на его защиту, заявив, что мужчина работает в школе уже 40 лет и за эти годы к нему никогда не было претензий. При этом некоторые допускают мысль, что произошедшее могло быть подстроено школьниками, чтобы запечатлеть реакцию учителя.

Ноутбук, за которым работал преподаватель, изъяли для проверки истории посещения сайтов. По данным авторов сообщения, результаты проверки объявят в понедельник, 10 марта.

Ранее стало известно, что руководство школы организовало внутреннюю проверку. Теперь педагогу грозит увольнение.