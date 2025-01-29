Полицейские в Лобне оперативно нашли похитителя чемодана с вещами

В правоохранительные органы муниципалитета обратился пассажир самолета, ставший жертвой кражи в аэропорту Шереметьево. Неизвестный злоумышленник похитил чемодан мужчины с вещами известных брендов.

Общая стоимость утраченного багажа составила 763 тысячи рублей. Сотрудники транспортной полиции Лобни просмотрели записи видеокамер и нашли подозреваемого в краже. Похитителем оказался 32-летний житель Москвы, подрабатывающий извозом.

Оказалось, что пассажир забыл свой чемодан в такси, водитель увидел это и, припрятав вещи в багажник своего легкового автомобиля, скрылся с места преступления, рассказали линейном управлении МВД России.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанный был отправлен судом в следственный изолятор.