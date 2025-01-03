Бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве. Об этом сообщила британская газета The Sun .

В материале отметили, что экс-президент почувствовал себя плохо в конце декабря. Он обратился за медицинской помощью, при этом «сильно кашлял и задыхался».

По информации газеты, которая сослалась на неназванный источник, есть основания полагать, что на Асада совершили покушение: в его организме обнаружили следы яда. Бывшего сирийского лидера лечили на дому, на следующий день его состояние стабилизировалось.

Официальной информации о покушении на Асада нет.

Башар Асад обосновался в Москве после того, как власть в Сирии перешла к оппозиции. Экс-президент планирует вернуться к своей профессии, в прошлом он работал офтальмологом.