В Таиланде задержали кошку за посягательство на жизнь полицейских

Полиция в Таиланде задержала кошку за нападение и сняла отпечатки лап

В Таиланде полиция разыграла задержание потерявшейся кошки, сняла отпечатки лап и проверила на вменяемость. Лейтенант Паринда Юкол Пакисук из полицейского участка Клонг Тан в Бангкоке рассказал об этом в Facebook*.

Незнакомец принес в отдел кошку, найденную на улице. Напуганное животное покусало полицейских. Лейтенанту пришлось забрать найденыша домой, купить наполнитель и влажный корм. Через некоторое время хозяин объявился, оплатил штраф и забрал питомца.

Пакисук решил преподать кошке урок и опубликовал в соцсети шуточный пост. Он разыграл задержание хвостатой по подозрению в посягательстве на жизнь полицейского — снял отпечатки лап, сфотографировал на фоне ростомера и якобы проверил мочу на наличие кошачьей мяты.

«Мы должны привлечь к ответственности виновных, чтобы другие кошки не последовали ее примеру», — заявил полицейский.

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