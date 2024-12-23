Банкомат загорелся на улице Клязьминской в Москве

Возгорание банкомата произошло в административном здании в Дмитровском районе Москвы. Источник сообщил 360.ru, что есть угроза для людей.

ЧП произошло на улице Клязьминской. Очевидцы сообщили о запахе жженого пластика и дыме от банкомата. Прибывшие пожарные установили источник дыма — горел сам банкомат, огонь ликвидировали на площади 0,5 квадратного метра.

В последнее время в России участились случаи поджога банкоматов. В Норильске неизвестная женщина подожгла аппарат и сняла это на телефон. Поджигательницу ищет полиция, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Поджоги банкоматов классифицируются как хулиганство, рассказал адвокат. Злоумышленнику по этой статье грозит до семи лет лишения свободы и возмещение ущерба. Если из-за поджога кто-то пострадал, то статья может быть очень серьезной с наказанием вплоть до пожизненного заключения.