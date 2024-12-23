Жительница Норильска подожгла банкомат и сняла это на телефон

Сотрудники полиции в Норильске устанавливают личность женщины, которая подожгла банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД .

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в отделении банка на улице Металлургов в Норильске. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа», — уточнили в ведомстве.

Судя по записям с камер наблюдения, поджог совершили женщина 32-40 лет, одетая в черные куртку и шапку. Свои действия она снимала на телефон.

По факту случившегося возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Адвокат Владимир Жеребенков ранее рассказал, какие сроки могут грозить россиянам за поджоги банкоматов.