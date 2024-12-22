Банкомат подожгли в Академгородке в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные подожгли банкомат в Академгородке. Об этом kp.ru сообщили в ГУ МЧС по региону.

В отделении банка неизвестные пришли 21 декабря. На место происшествия вызвали пожарных, но возгорание ликвидировали до приезда специалистов.

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии. Площадь пожара — два квадратных метра», — уточнили ТАСС в МЧС.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Накануне в Анапе женщина запустила в воздух фейерверк в парковой зоне возле городского отдела МВД. Потом она попыталась облить бензином банкоматы. Злоумышленницу задержали прохожие. Местная жительница заявила, что ей давали указание по телефону.