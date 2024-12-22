Женщина в Анапе пыталась поджечь банкомат и запустила салют возле МВД

Жительница Анапы запустила фейерверк возле здания полиции и пыталась поджечь банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

«Женщина, находясь в парковой зоне возле городского отдела МВД, запустила в воздух фейерверк», — отметили в сообщении.

После этого она пришла к отделению банка и попыталась облить банкоматы бензином, который принесла с собой. Прохожие помешали женщине совершить поджог, они вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она действовала по указанию незнакомцев, которые связались с ней по телефону. Мотивы поступка выясняются.

На этой неделе атаки на отделения банков произошли в нескольких городах. В Красноярске студентка облила бензином аппараты в отделении финансовой организации и подожгла. Накануне юноша взорвал салюты в отделении банка в Балашихе по заданию украинских кураторов.