Банда психопатов стала отстреливать бездомных собак в Оренбурге | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 22:14 Банда психопатов стала отстреливать бездомных собак в Оренбурге В Оренбурге начала орудовать банда, расстреливающая собак пулями с ядом

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В Оренбурге банда психопатов отстреливает бездомных собак из охотничьей винтовки, при этом один из стрелков использует пули, обработанные неизвестным ядовитым веществом. Об этом 360.ru рассказал зоозащитник по имени Вадим, спасающий раненых животных.

По его словам, злоумышленники охотятся на местных собак уже не первый месяц. Часть животных погибла от глубоких ран, а другие из-за отравленных пуль, так как их внутренние органы, пораженные ядом, отмирают. При этом антидота нет. Животные в таких случаях погибали в течение следующих двух-шести дней.

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Он добавил, что эти люди отстреливают даже спокойно лежащих на земле или тротуарах животных. Стрелок точно не один, уточнил зоозащитник, так как иногда выстрелы слышали одновременно в разных районах города.

Я только начал заниматься зоотакси, в 07:00 позвонили девушки, и на оживленной улице нашли собаку. Оказалось, что в ней пуля. Отвезя собаку туда и уехав, получил второй звонок от этой же девушки. И еще одна собака с пулей. Собак вылечили, пристроили. Вадим Зоозащитник

На кадрах, попавших в распоряжение 360.ru собака, у которой в ветеринарной клинике вытащили две пули — одна попала в ногу, другая ориентировочно в легкие.

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«У нас были случаи, где пуля была просто в ноге, а собака умирала. Пуля отравленная. Опять эта тварь работает», — подчеркнул Вадим.

Волонтер рассказал, что от рук злоумышленников пострадали как минимум 25 собак. Одну из них расстреляли, когда она лежала на тротуаре неподалеку от детской площадки. Но на этом психопаты не остановились. Некоторые животные погибают после того, как их накормили «сосисками с мелко накрошенными лезвиями».

Собеседник 360.ru рассказал также о пулях, которые использовали убийцы собак.

«Это тяжелая охотничья пуля „Гризли“ калибра 6,35, если я не ошибаюсь, для охотничьих пневматических винтовок. Она разрывная, раскрывается, когда попадает в тело», — подчеркнул он.

В заключение зоозащитник отметил, что уже обратился в полицию по факту жестоких убийств собак, но пока результатов нет.