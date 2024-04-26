Мощный взрыв произошел в отеле в Туапсе | 360°

26 апреля 2024, 15:03
Мощный взрыв произошел в отеле в Туапсе
Взрыв газа в отеле в Туапсе попал на видео
В пятницу, 26 апреля, в одном из отелей в Туапсе взорвался газ. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах здание сначала сильно горело, после чего раздался мощный взрыв с огненным всплеском. По предварительным данным, причиной в ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.
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Местное управление МЧС ситуацию пока никак не комментировало, площадь распространения огня неизвестна.
В начале апреля взрыв газового баллона произошел в двухэтажном жилом доме в Татарстане, начался пожар на площади до 80 квадратных метров. В результате ЧП один человек погиб и еще двое получили ранения.
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