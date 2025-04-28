Свыше 30 человек спасли из загоревшегося жилого дома в Чехове

В воскресенье, 27 апреля, сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с коллегами из федеральной противопожарной службы потушили возгорание в многоквартирном доме в Чехове. Из задымленного здания эвакуировали жильцов.

Пожар вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Мира.

«Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и приступили к ликвидации возгорания, а также к эвакуации жильцов и организации вентиляции подъезда. Всего было эвакуировано 35 человек, в том числе семь детей», — пояснил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Источник пожара находился в кухне одной из квартир. Пламя локализовали на площади восемь квадратных метров, а затем потушили.

В результате случившегося никто не пострадал.