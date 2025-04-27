Балконы охватило огнем в жилом доме на юге Москвы

Сразу четыре балкона загорелись в многоэтажном доме на Михневской улице в Москве. Жильцы покинули квартиры сами, сообщил 360.ru источник в экстренных службах столицы.

Личные вещи и мебель загорелись на двух балконах на седьмом этаже. Аналогичное возгорание произошло на двух балконах восьмого этажа.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Днем 27 апреля тушили банный комплекс на Яузской аллее. Огонь разошелся на площади 1500 квадратных метров. Из охваченных пожаром зданий спасатели эвакуировали 25 человек.