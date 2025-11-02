Балкон жилого дома рухнул во время урагана в Новосибирске

Балкон многоэтажного дома на «Плющихе» развалился и рухнул в Новосибирске из-за сильного ветра. Об этом сообщило издание Sib.fm .

Очевидцы рассказали, что хлипкие окна и двери оторвались во время урагана. По информации издания, обошлось без пострадавших.

«Полностью балкон вынесло от ветра! Вот это все как рухнуло, чудом не на голову», — отметила местная жительница.

По словам других свидетелей, куски от балкона разлетелись на несколько метров, но прохожие успели вовремя отскочить.

В ночь на 2 ноября Кузбасс накрыл девятибалльный шторм: ветер обрывал провода, срывал крыши домов и сносил строительные леса.

В результате непогоды без света остались более 50 населенных пунктов. В Гурьевском округе из-за повреждения опоры линии электропередачи загорелись поля, пожар распространился на площади 800 квадратных метров.