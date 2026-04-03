Балицкий заявил, что из-за удара ВСУ по музею в Запорожье утрачены артефакты

Артефакты, хранящие память о тысячелетней истории, были безвозвратно уничтожены в результате удара ВСУ по археологическому музею в Каменке-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в MAX .

Беспилотники атаковали здание, вспыхнул пожар в трех залах с экспонатами и кабинете директора. Кровля музея обрушилась. Пожарные прибыли на место только утром из-за активности украинских БПЛА.

«Противник бил прицельно. Целью было именно хранилище, куда ранее эвакуировали основные фонды <… > Результат — безвозвратно утраченные артефакты, свидетельства тысячелетней истории нашего края», — написал Балицкий.

Три выставочных зала полностью уничтожены. Огонь охватил свыше 100 квадратных метров музейного фонда. Удалось спасти около двух тысяч экспонатов, архивных документов и уникальных фотографий.

