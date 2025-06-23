Мотоцикл загорелся после столкновения с иномаркой в Тюмени
Дорожная авария с возгоранием произошла в Тюмени. Не обошлось без пострадавших, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональную ГИБДД.
По информации ведомства, на пересечении улиц Профсоюзной и Республики столкнулись мотоцикл и машина Geely Emgrand. В результате ДТП двухколесный транспорт оказался охвачен огнем.
Травмы получил 32-летний байкер. Проводится проверка.
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