Мотоцикл загорелся после столкновения с иномаркой в Тюмени

Дорожная авария с возгоранием произошла в Тюмени. Не обошлось без пострадавших, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональную ГИБДД.

По информации ведомства, на пересечении улиц Профсоюзной и Республики столкнулись мотоцикл и машина Geely Emgrand. В результате ДТП двухколесный транспорт оказался охвачен огнем.

Травмы получил 32-летний байкер. Проводится проверка.

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