Багги влетел в людей в Подмосковье
Подросток на багги сбил двух женщин в Тучково.
В подмосковном поселке Тучково багги врезался в группу людей на автобусной остановке — пострадали две женщины. Об этом 360.ru сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, за рулем находился подросток.
«Катались по поселку Тучково на багги. Заворачивали в центр и не справились с управлением — багги влетел на станцию, где стояли люди», — рассказала одна из очевидиц.
Как уточнили в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области, за рулем находился 13-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на двух женщин — 19 и 64 лет. Пострадавших доставили в больницу.
Рузская городская прокуратура взяла расследование под контроль. Надзорное ведомство проверит обстоятельства ДТП, исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, а также работу органов системы профилактики. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
Очевидцы отмечали, что в багги было двое подростков. После произошедшего они находились в шоковом состоянии и утверждали, что их «занесло на повороте». На месте происшествия работали две бригады скорой помощи, пожарный расчет и полицейские.
Ранее руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о причинах увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототехники. По словам эксперта, родители покупают детям «опасные игрушки», чтобы те меньше им мешали.