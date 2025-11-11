Багги влетел в людей в Подмосковье

В подмосковном поселке Тучково багги врезался в группу людей на автобусной остановке — пострадали две женщины. Об этом 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, за рулем находился подросток.

«Катались по поселку Тучково на багги. Заворачивали в центр и не справились с управлением — багги влетел на станцию, где стояли люди», — рассказала одна из очевидиц.

Как уточнили в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области, за рулем находился 13-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на двух женщин — 19 и 64 лет. Пострадавших доставили в больницу.