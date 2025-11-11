Автоэксперт Иванов озвучил причину увеличения числа ДТП с участием мототехники и юных водителей

По словам эксперта, родители покупают детям «опасные игрушки», чтобы те меньше им мешали.

«Ругать детей 13–14 лет совершенно точно не имеет никакого смысла. То, что родители покупают им питбайки — это проблема системная, и она вовсе не там, где мы думаем. Она в головах этих родителей», — отметил Иванов.

Ранее в МВД сообщили о росте числа аварий, совершенных детьми до 10 лет. С начала года их стало почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Кроме того, на 30% выросла смертность в ДТП, произошедших по вине подростков 14–16 лет.