Бабушка в Екатеринбурге упала с шестого этажа и выжила

Пенсионерка в Екатеринбурге упала с шестого этажа и выжила. Женщина приземлилась на крышу припаркованного автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, женщине 80 лет. После падения она осталась в сознании и даже поговорила с очевидцами. Бабушку госпитализировали. По неуточненной информации, она упала с балкона, когда мыла окна.

Ранее похожая история случилась в районе Коптево на севере Москвы. Мужчина упал с 11-го этажа и выжил. По счастливой случайности, он пролетел только три этажа и приземлился на строительные леса. Врачи диагностировали у пациента ушиб грудной клетки, повреждение шеи и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще один такой случай произошел в феврале. Мужчина во Владимире упал с 18-го этажа и выжил. Происшествие случилось ночью. Он приземлился на крышу припаркованного автомобиля, пробил стекло и упал в салон.