«Бабахнуло, тряхануло…» Появилось видео из Копейска после взрыва на заводе

Проходную завода в Копейске, где накануне прогремел взрыв, оцепили красно-белой лентой. На месте работают сотрудники МВД, МЧС, Следственного комитета и врачи скорой помощи. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Бабахнуло, тряхануло… Балкон открылся у нас. Потом столб дыма», — рассказала одна из местных жительниц.

Другой горожанин сообщил, что в поселке Чурилово, находящемся между Челябинском и Копейском, могло выбить несколько окон, поскольку взрывная волна пошла именно туда.

В результате взрыва погибли 10 человек, пострадали 19, из них пятеро находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Версию с атакой БПЛА официально не рассматривают — предварительно, авария была техногенной.

Пятницу, 24 октября, в Челябинской области объявили днем траура.